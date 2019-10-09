https://static.news.ru/photo/043f2fca-ea79-11e9-8a80-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко Фото: ТАСС

Российский боец Фёдор Емельяненко в преддверии поединка в Японии с американцем Куинтоном Джексоном заявил, что заканчивает карьеру из-за своего возраста.

Да, я думал об уходе, у меня уже возраст. Я чувствую себя хорошо, слава богу, но понимаю, сколько мне лет и что пора уходить. Мы общались со Скоттом (президент Bellator Скотт Кокер. — News.ru), который сказал, что пора бы уже сделать турне, которое завершит мою карьеру, — сказал Емельяненко на пресс-конференции.

43-летний Емельяненко отметил, что выступая долгие годы в Японии, он хочет, чтобы один из последних боев прошёл именно в этой стране и японские фанаты могли прийти и поддержать его.

Соперник россиянина Куинтон Джексон отметил, что Емельяненко долгое время был его любимым бойцом.

Фёдор много лет был моим любимым бойцом. Даже немного странно драться с ним, но мне всегда нравилось драться в Японии, и я буду рад сюда вернуться, — сказал Джексон.

Ранее была официально утверждена дата боя Емельяненко с Джексоном, писал News.ru.