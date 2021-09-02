Емельяненко рассказал, как ему сделали массаж лица

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Экс-чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян отреагировал на слова американского бойца Алджемейна Стерлинга о том, что он восстанавливается после повреждения нерва в руке и пока находится не в лучшей форме. Своими эмоциями российский боец поделился в Twitter.

Эта с***а снимается с боя, — написал Ян. Бой-реванш между Яном и Стерлингом в рамках турнира UFC 267 должен состояться в ночь с 30 по 31 октября в Абу-Даби (ОАЭ)....