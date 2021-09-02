Емельяненко рассказал, как ему сделали массаж лица

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как на нём отразились долгие загулы и что побудило его сделать массаж лица. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Я, как никто другой, знаю отрицательное влияние долгих загулов — они, так сказать, налицо. А для того чтобы лицо было свежим и здоровым, я решил не только завязать с гулянками, но и регулярно посещаю студию массажа лица, — написал Емельяненко.
18 сентября спортсмен проведёт боксёрский поединок с блогером Артёмом Тарасовым под эгидой промоутерской компании «Наше дело».
Как сообщалось ранее, известный российский промоутер, основатель компании М-1 Global и почётный президент IMMAF Вадим Финкельштейн оценил шансы Александра Емельяненко подписать контракт с Bellator и выступить в Москве на одном турнире со своим братом Фёдором Емельяненко.