https://static.news.ru/photo/b43bf910-2810-11ea-a73f-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: alexemelyanenko/instagram.com

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram-аккаунте. Планируется, что Емельяненко сразится с Кадыровым по правилам бокса.

Сообщалось, что Федерация бокса готова заняться организацией поединка. Об этом заявил глава организации Умар Кремлёв.

Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров уверен в своей победе над Емельяненко. Одержать победу ему помогут ежедневные тренировки, считает глава Чечни.