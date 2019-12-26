Боец смешанного стиля Александр Емельяненко принял вызов на поединок от главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram-аккаунте. Планируется, что Емельяненко сразится с Кадыровым по правилам бокса.
Сообщалось, что Федерация бокса готова заняться организацией поединка. Об этом заявил глава организации Умар Кремлёв.
Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров уверен в своей победе над Емельяненко. Одержать победу ему помогут ежедневные тренировки, считает глава Чечни.
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