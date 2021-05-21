Емельяненко предложил Кличко прославлять советскую школу бокса

https://static.news.ru/photo/b912a846-ba34-11eb-b53e-96000091f725_660.jpg Владимир Кличко Фото: klitschko/instagram.com

Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью VseProSport прокомментировал возобновление карьеры бывшего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко. По его словам, он должен прославить советскую школу бокса.

Не вижу в этом ничего плохого. Даст бог, и я в 45 буду проводить профессиональные поединки. Если Кличко чувствует, что здоровье ему позволяет, пусть дерётся и прославляет советскую школу бокса, — сказал Емельяненко.

Кличко заявил, что находится в хорошей форме, анонсировал своё возвращение на ринг и отметил, что главная цель его возвращения — побить рекорд Джорджа Формена, ставшего в 45 лет самым возрастным чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказал мнение о планировавшемся бое между дагестанским блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбиком) и таджикистанским певцом по прозвищу Абдурозик.