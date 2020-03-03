https://static.news.ru/photo/809529be-5d54-11ea-8099-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на критику коллеги Сергея Харитонова. неоднократно обвинявшего свого давнего оппонента в пьянстве и асоциальном поведении.

Харитош, ты опять зашипел на просторах Интернета. Об какого оловянного солдатика ты зубы свои стесал? Люди, купите ему коробку чупа-чупс. Пусть лучше сосёт, чем вафельник свой разевает на просторах Интернета. От меня тебе двойной привет, Харитоша, — сказал Емельяненко на видео на своей странице в Instagram.

В данный момент Емельяненко продолжает подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым в грозненском клубе «Ахмат». Поединок бойцов в тяжёлом весе станет главным событием московского турнира ACA 107, который пройдёт 3 апреля.

Как сообщал NEWS.ru, сборная России по боксу объявила состав на олимпийский квалификационный турнир в Лондоне, куда вошли три действующих чемпиона мира.