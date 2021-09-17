Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей

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Вечер смешанных единоборств прошёл в Москве в рамках лиги «Наше дело». Главным событием вечера стало противостояние Александра Емельяненко и Артёма Тарасова. Об этом пишет Sports.ru.

Единогласным решением судей в этом бою победу отдали Александру Емельяненко. В ходе поединка Тарасов четырежды побывал в нокдауне.

Поединок проходил по правилам кулачных боёв, на бойцах были надеты перчатки для ММА. За этот бой Емельяненко получил 10 млн рублей, Тарасов — 5 млн.

Это первый поединок для Александра Емельяненко с июля 2020 года. Тогда он в третьем раунде проиграл нокаутом Магомеду Исмаилову.

Ранее стронгмен и пауэрлифтер Александр Кокляев анонсировал бой-реванш с Александром Емельяненко. Первый их бой прошёл в ноябре 2019 года.