https://static.news.ru/photo/54b4b8b4-2726-11ea-9842-fa163e074e61_660.jpg Куинтон Джексон Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Легендарный российский боец ММА Фёдор Емельяненко по прибытию в Японию поделился мнением о предстоящем сопернике американце Куинтоне Джексоне

Самое опасное в нем — то, что может прилететь там, где не ждешь. Как стоя, так и лежа. Знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, также в партере он очень хорошо себя чувствует, — рассказал Емельяненко в интерью youtube-каналу Bellator.

Также боец назвал Джексона одним из самых титулованных и эпатажных бойцов и поблагодарил Скотта Кокера за организацию встречи с таким серьёзным соперником.

29 декабря Фёдор Емельяненко проведёт свой последний поединок в Японии в рамках прощального тура. Его бой с Куинтоном Джексоном станет главным событием первого турнира компании в стране восходящего солнца. Ещё два боя он планирует провести в США и России.