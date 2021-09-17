Фёдор Емельяненко объяснил, почему не подписал контракт с UFC

Легендарный российский боец ММА многократный чемпион PRIDE в тяжёлом весе Фёдор Емельяненко в преддверии боя с Тимоти Джонсоном рассказал, что его переговоры с сильнейшей промоутерской компанией мира UFC сорвались. Боец встречался с Дэйной Уайтом после того, как он уже подписал контракт со Strikeforce. Если бы Емельяненко подписал контракт с UFC, то Strikeforce подал бы на него в суд. Слова бойца приводит Telesport.

Дэйна Уайт некорректно себя повёл, по-хамски разговаривал. Мы встречались с ним на острове, когда я уже подписал контракт с Strikeforce. Они выразили желание встретиться, прилетели на частном самолёте, поговорили. На вопрос, готовы ли они выплачивать неустойку, если пойдёт подобный процесс, никто гарантий не дал, — рассказал Емельяненко.

Также боец отметил, что когда он был свободен, Уайт не предлагал ему контракта.

Ранее Джонсон рассказал, как собирается победить Емельяненко на турнире Bellator 269, который пройдёт в Москве 23 октября.