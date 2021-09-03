Емельяненко о Тактарове: «Старый маразматик и двуличный дебил»
Александр Круглов
Александр Круглов
08:49, 06 сентября 2021
Российский боец ММА Александр ЕмельяненкоФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец ММА Александр Емельяненко высказал своё мнение о первом российском обладателе пояса Ultimate Fighting Championship (UFC) Олеге Тактарове, который раньше неоднократно его критиковал. Его слова приводит издание «ВсёПроСпорт».
Тактаров — старый маразматик, потерявший свои последние инстинкты самосохранения. Он лживый двуличный дебил. Сегодня он сидит с тобой за одним столом, а завтра говорит тебе за спину. Дед бесится, что никому не интересен. Всё говорит про меня, про Хабиба, а ему звонят лишь для того, чтобы он про нас давал комментарии, — рассказал Емельяненко.
18 сентября Александр Емельяненко намерен провести выставочный боксёрский поединок с блогером Артёмом Тарасовым.
Как сообщалось ранее, российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал, как на нём отразились долгие загулы и что побудило его сделать массаж лица.