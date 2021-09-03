Емельяненко о Тактарове: «Старый маразматик и двуличный дебил»

Тактаров — старый маразматик, потерявший свои последние инстинкты самосохранения. Он лживый двуличный дебил. Сегодня он сидит с тобой за одним столом, а завтра говорит тебе за спину. Дед бесится, что никому не интересен. Всё говорит про меня, про Хабиба, а ему звонят лишь для того, чтобы он про нас давал комментарии, — рассказал Емельяненко.