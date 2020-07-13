Емельяненко назвал UFC распиаренным турниром

Российский тяжеловес, выступающий в ММА Александр Емельяненко рассказал о своём отношении к лиге Ultimate Fighting Champioship.
В UFC нет супербойцов. Это просто распиаренный турнир. Нам надо создавать своё, а не ехать в Америку и продвигать спорт там, — рассказал Емельяненко на пресс-конференции перед турниром ACA 106.
24 июля в главном бою турнира ACA 107 Александр Емельяненко проведёт бой с Магомедом Исмаиловым в тяжёлом весе.
Как писал NEWS.ru, боец ММА Александр Емельяненко в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым заявил, что после боя с ним будет драться с его другом Владимиром Минеевым.
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