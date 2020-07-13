Емельяненко назвал UFC распиаренным турниром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боец ММА Александр Емельяненко в преддверии боя с Магомедом Исмаиловым заявил, что после боя с ним будет драться с его другом Владимиром Минеевым.

После того, как я побью Магомеда, буду драться с его другом Владимиром Минеевым. К моему нынешнему сопернику одна просьба — не падать сразу. Так как я тебя изобью, тебя ещё...