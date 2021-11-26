«Емельяненко — лёгкая добыча»: Гончаров оценил шансы Александра с Сантосом

Российский боец, экс-чемпион ACA Евгений Гончаров оценил форму Александра Емельяненко перед боем с Марсио Сантосом на турнире AMC Fight Nights 106. Он считает, что шансы у россиянина есть только в стойке.
Видно, что Александр похудел, но у него нет мышц. Занимается своим любимым боксом и больше ничем. Первый грамотный проход в ноги, и раунд для него закончен. Емельяненко окажется внизу, а там уже от уровня Сантоса будет зависеть, завершит он поединок досрочно или нет. Александр не бьёт ногами, следовательно, встретить проход коленом не сможет, — сказал Гончаров корреспонденту NEWS.ru.
Он добавил, что Емеляьненко является лёгкой добычей для любого КМС по вольной борьбе.
Бой пройдёт 27 нобяря. Ранее сообщалось, что Емельяненко оказался на 11 килограммов тяжелее Сантоса перед боем.
За свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел восемь поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.