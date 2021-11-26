«Емельяненко — лёгкая добыча»: Гончаров оценил шансы Александра с Сантосом

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Российский боксёр Александр Поветкин, который летом 2021 года объявил о завершении карьеры, заявил, что его по-прежнему тянет к выступлениям. Он признался, что вряд ли вернётся в большой спорт, но боксировать и передавать опыт он продолжит, передаёт «Матч ТВ».

Если честно, то хотелось бы ещё побоксировать. В профессиональном боксе уже вряд ли, а для себя я занимаюсь и буду заниматься. Профессиональный спорт, наверное, всё, а в зал буду ходить...