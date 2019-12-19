Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов достигли соглашения о проведении поединка.
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По моей репутации уже ничего никогда не ударит, — отметил Емельяненко.
Александр последний бой провёл в ноябре по правилам бокса, нокаутировав в первом раунде мастера силовых видов спорта Михаила Кокляева. Исмаилов в сентябре одержал победу по очкам над Артёмом Фроловым на турнире АСА 99 в Москве.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр Денис Лебедев вошёл в программу «Чистый бокс», которая подразумевает добровольное прохождение допинг-контроля.
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