https://static.news.ru/photo/95fadbe2-227a-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов достигли соглашения о проведении поединка.

Как сообщает Sport24 , Исмаилов предложил организовать бой Емельяненко и тот ответил согласием в случае, если его устроит гонорар. При этом тяжеловеса Емельяненко не смущает тот факт, что противостоять ему будет природный средневес.

По моей репутации уже ничего никогда не ударит, — отметил Емельяненко.

Александр последний бой провёл в ноябре по правилам бокса, нокаутировав в первом раунде мастера силовых видов спорта Михаила Кокляева. Исмаилов в сентябре одержал победу по очкам над Артёмом Фроловым на турнире АСА 99 в Москве.

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