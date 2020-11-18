Экс-депутат Носов выдвинул новое обвинение в адрес Харитонова

https://static.news.ru/photo/7bcbebca-29b4-11eb-93e0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Харитонов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в Афинах, дзюдоист и бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов обвинил бойца ММА Сергея Харитонова в заражении людей коронавирусом. Публикацию он сделал на своей странице в Instagram.

Харитонов — лжец, а по сути еще и преступник, который с положительными тестами на COVID-19 идет в народ. <...> 11 сентября в Химках у Харитонова два положительных теста на COVID-19. Он, зная об этом, идёт в ринг, а потом фоткается и обнимается с людьми! Так поступают «законопослушные» граждане?! Скольких людей он заразил? А вот с этим уже разберутся органы. Считайте этот пост заявлением в прокуратуру. И кто, по-вашему, Харитонов после такого мерзкого поступка во время пандемии? Просто лжец или уже преступник? — написал Носов.

18 ноября Харитонов назвал Носова, публично поддержавшего бойца Адама Яндинва, «проституткой». По его словам, Носова выгнали из Госдумы, затем из ЛДПР, КПРФ и теперь из Общественной платы РФ. Харитонов также добавил, что экс-депутат любит «чужим жёнам под юбку смотреть», а затем писать заявление в полицию об угрозах.

Яндиева выпустили из изолятора в ночь на 18 ноября. Двумя днями ранее стало известно, что ему предъявили обвинение в причинении Харитонову лёгкого вреда здоровью. Бойцу может грозить до двух лет лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, вечером 13 ноября в Москве в ходе организованного Российским союзом боевых искусств турнира «Битва чемпионов» Яндиев и Харитонов повздорили. В результате нескольких нанесённых ударов Адам сломал Сергею нос и орбитальную кость. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

В тот же день в Сети появилось видео инцидента.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru Харитонов рассказал о самочувствии и причинах случившегося. В понедельник в деле появились новые подробности. Яндиев в своё оправдание привёл цитату Владимира Путина.