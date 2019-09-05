https://static.news.ru/photo/9f07d90c-cfdb-11e9-bb16-fa163e074e61_660.jpg Би-Джей Пенн Фото: Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что карьера бывшего чемпиона организации в лёгком весе Би-Джей Пенна завершена, после уличной драки на Гавайях, в которой он оказался в нокауте, сообщает ESPN.

Би-Джей Пенн оказался запечатлён на видео в конце августа в уличной драке возле одного из баров на Гавайях. На одном из видео он повалил и бьёт сверху крепкого мужчину, а на другом тот же оппонент двумя пощечинами посылает легенду UFC в нокаут.

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