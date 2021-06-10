Экс-чемпион UFC пообещал прикончить братьев Пол за один вечер

https://static.news.ru/photo/50ea2db2-c9e2-11eb-9ead-96000091f725_660.jpg Витор Белфорт Фото: twitter.com/vitorbelfort

Бывший чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе бразилец Витор Белфорт заявил, что готов провести два поединка за один вечер с братьями Джейком и Логаном Пол, являющимся звёздами YouTube и боксёрами. Слова Белфорта приводит BJPenn.com.

Я готов сразиться с ними обоими в один вечер и сделать это лучше, чем Флойд Мейвезер. Сначала подерусь с одним, а потом, когда он устанет, — с другим. Готов прикончить их до восьмого раунда, — заявил Белфорт.

Легенда UFC, 44-летний Белфорт провёл свой последний поединок в UFC в мае 2018 года, проиграв нокаутом Лиото Мачиде и с тех пор не выступал по правилам ММА. Также он одержал одну победу по правилам профессионального бокса в 2006 году и имеет боксёрскую базу.

Как сообщалось ранее, один из самых авторитетных боксёрских промоутеров мира, глава компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о поединке бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера с видеоблогером Логаном Полом.