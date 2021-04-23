Экс-чемпион UFC Петтис проиграл первый бой в PFL

https://static.news.ru/photo/4d8129b8-a4ae-11eb-ad8b-96000091f725_660.jpg Энтони Петтис Фото: Dalton Hamm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Атлантик-Сити прошёл первый турнир сезона-2021 MMA-компании Professional Fighters League. В главном бою вечера экс-чемпион UFC в лёгком весе, американец Энтони Петтис (24-11) проиграл единогласным решением соотечественнику Клэю Колларду (19-8).

Коллард ничуть не стеснялся именитого соперника, и с первых минут боя он начал оказывать давление, постоянно выбрасывая серии ударов и выводя Петтиса из зоны комфорта. Во втором раунде Петтис стал активнее сдерживать соперника за счёт ударов ногами, но в разменах на ближней дистанции Коллард снова смотрелся лучше и дважды отправил соперника в нокдаун серией жёстких ударов.

В заключительном раунде Петтис стал больше попадать на отходе, но переломить ход боя у него уже не было сил и возможностей. Коллард снова взрывался, зажимая его к сетке и сбивая с ног. За минуту до конца боя Петтис потряс соперника ударами ногой и коленом и попытался ударами сверху добить соперника, но тот завязал его в партере. По итогам трёх раундов все трое судей отдали победу Колларду со счётом 30:27 (двое) и 29:28.

В соглавном поединке в лёгком весе победитель предыдущих двух сезонов бразилец Натан Шульте проиграл единогласным решением судей поляку Марчину Хелду.

Как сообщалось ранее, российский боец полулёгкого веса Мовлид Хайбуллаев одержал победу единогласным решением судей в первом поединке сезона-2021 Professional Fighters League над американцем сербского происхождения Лазаром Стоядиновичем.