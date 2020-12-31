Экс-чемпион UFC объяснил своё решение отказаться от титула

https://static.news.ru/photo/cf6a48ea-4c4a-11eb-9859-fa163e074e61_660.jpg Джон Джонс Фото: jonnybones/instagram.com

Боец смешанного стиля (ММА) из США и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс рассказал, почему отказался от титула и решил перейти в тяжёлый вес.

Он заявил, что в определённый момент почувствовал усталость от постоянных побед в полутяжёлом весе.

Я почувствовал, что задержался в дивизионе. Я ломал чужую мечту много раз, — сказал он.

Спортсмен добавил, что хочет остаться в тяжёлом весе и завоевать титул в новом дивизионе. По его словам, потенциальными соперниками для него могут стать франко-камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну и действующий обладатель чемпионского титула Стипе Миочич, передаёт Bleacher Report.

Ранее руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом рассказал сам спортсмен. По его словам, он находится в контакте с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Накануне американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон из-за денег. По его словам, у дагестанского бойца есть всё, чтобы прожить беззаботно до конца жизни. Кормье рассказал о беседе, в которой Нурмагомедов поделился с ним, что для того чтобы быть богатым до конца жизни в Дагестане, достаточно $5 млн (порядка 380 млн рублей), писал NEWS.ru.