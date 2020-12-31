Экс-чемпион UFC объяснил своё решение отказаться от титула

Боец смешанного стиля (ММА) из США и бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джон Джонс рассказал, почему отказался от титула и решил перейти в тяжёлый вес.
Он заявил, что в определённый момент почувствовал усталость от постоянных побед в полутяжёлом весе.
Я почувствовал, что задержался в дивизионе. Я ломал чужую мечту много раз, — сказал он.
Спортсмен добавил, что хочет остаться в тяжёлом весе и завоевать титул в новом дивизионе. По его словам, потенциальными соперниками для него могут стать франко-камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну и действующий обладатель чемпионского титула Стипе Миочич,
Ранее руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом рассказал сам спортсмен. По его словам, он находится в контакте с президентом UFC Дэйной Уайтом.
Накануне американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье выразил сомнение в том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон из-за денег. По его словам, у дагестанского бойца есть всё, чтобы прожить беззаботно до конца жизни. Кормье рассказал о беседе, в которой Нурмагомедов поделился с ним, что для того чтобы быть богатым до конца жизни в Дагестане, достаточно $5 млн (порядка 380 млн рублей), писал NEWS.ru.