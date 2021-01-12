Экс-чемпион UFC лишился работы из-за участия в беспорядках в Капитолии

https://static.news.ru/photo/814db688-554b-11eb-b81c-fa163e074e61_660.jpg Пэт Милетич Фото: Gage Skidmore/CC BY-SA 3.0/wikipedia.org

Первый чемпион UFC в полусреднем весе, а ныне тренер по ММА Пэт Милетич рассказал, что был уволен с работы комментатором лиги Legacy Fighting Alliance (LFA) после того, как он опубликовал фотографии с участием в акциях протеста возле Капитолия 6 января.

Этот кусок свободы будет тяжёлым. Я потерял работу, и это часть боли. Даже если люди преследуют LFA, чтобы они избавились от меня. Я делаю всё, что в моих силах в борьбе за вашу свободу, — написал Милетич в Instagram.

Также Милетич отметил, что не участвовал в беспорядках, а просто защищал Трампа и является борцом за свободу, таким же как многие чернокожие, азиатские и латиноамериканские парни, которые были с ним.

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