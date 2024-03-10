Экс-чемпион UFC из России прервал серию неудач Россиянин Петр Ян победил китайского бойца Сонга Ядонга на UFC299

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Ян

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян одержал победу над Сонгом Ядонгом из Китая в ходе турнира UFC299, который состоялся в Майами. Бой завершился единогласным решением судей. Таким образом, российский боец прервал серию из трех поражений.

В активе 31-летнего Яна теперь 17 побед и пять поражений. В 2021 году он лишился чемпионского пояса UFC в легчайшем весе, уступив в бою Алджамейну Стерлингу. У Ядонга теперь 21 победа, восемь поражений, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся.

Бой Яна и Ядонга открывал основной кард 299-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. В главном поединки сошлись действующий чемпион американец Шон О’Мэлли и эквадорец Марлон Вера.

Ранее стало известно, что российский боксер Магомед Курбанов, выступающий в уральском промоушене RCC Boxing, проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его соперником выступит Исраил Мадримов из Узбекистана.

Кроме того, вице-президент АСА Асланбек Бадаев предполагал, что австралиец Алекс Волкановски совершил стратегическую ошибку и теперь не будет претендовать на высокие позиции в UFC. Он дважды проиграл россиянину Исламу Махачеву в 2023 году.