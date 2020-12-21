Экс-чемпион UFC Алду прервал серию поражений в поединке с Верой

https://static.news.ru/photo/ad5e9964-426c-11eb-bc7f-fa163e074e61_660.jpg Жозе Алду Фото: josealdojunioroficial/instagram.com

Легендарный бразильский боец, экс-чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду (29-7) прервал серию из трёх поражений кряду и одержал первую в новом наилегчайшем дивизионе победу над эквадорцем Марлоном Верой (16-7-1).

Вера начал бой с клинча, где поддавливал легендарного соперника в клинче у сетки. Но на дистанции Алду действовал в привычной стихии и прошивал оборону соперника жёсткими сериями по корпусу. Вера во втором раунде стал активнее бить лоу-кики, но бразилец уверенно встречал его джебом, а затем переводил направление атак на корпус. Эквадорец попытался ответить переводом боя в партер и ударами коленями из клинча, но Алду остался стоять на ногах.

В заключительной пятиминутке Алду прошёл сопернику за спину и стянул в партер, где несколько раз попытался задушить Веру из-за спины, напомнив, что является обладателем чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Эквадорец так и не смог выбраться из этого захвата. По итогам трёх раундов судьи отдали победу Алду со счётом 29:28.

В другом поединке в легчайшем весе американец Роб Фонт победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Марлона Мораэса.

Как сообщал NEWS.ru, румынский боец Бенджамин Адегбуйи победил техническим нокаутом марокканца Бадра Хари и стал официальным претендентом на титул чемпиона Glory в тяжёлом весе.