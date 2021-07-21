Экс-чемпион мира по боксу Проводников вернётся на ринг с бойцом ММА

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Руслан Проводников вернётся на ринг и проведёт поединок с бойцом ММА Али Багаутиновым. Об этом промоушен Open FC сообщил на своей странице в Instagram.

В это трудно поверить, но это факт. Руслан VS Али 23 июля. Подробности — в субботу эксклюзивно на YouTube-канале, — сообщила пресс-служба Open FC.

23 июля пройдёт пресс-конференция, на которой станет известно, когда и по каким правилам пройдёт поединок.



На счету 36-летнего Багаутинова 21 победа и 7 поражений в ММА. У 37-летнего Проводникова 25 побед и 5 поражений в профессиональном боксе.

20 июля было официально объявлено о бое Александра Усика с Энтони Джошуа.