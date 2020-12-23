Экс-чемпион Bellator оценил шансы Нурмагомедова вернуться в бои

https://static.news.ru/photo/7f9557b6-44dd-11eb-ac16-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе американец Майкл Чендлер объяснил, почему Хабиб Нурмагомедов не вернётся в бои.

Верю, что Хабиб — человек слова. Ему не нужны деньги, он общается с Владимиром Путиным. Он самая яркая звезда в своей стране и самая яркая звезда среди мусульман. Этот парень обеспечен на всю жизнь, но 29-0 — странный рекорд для завершения карьеры. У него есть один бой в запасе, и он говорил, что может вернуться, если мама позволит, — сказал Чендлер в подкасте Bussin' With The Boys.

Также боец отметил, что хотел бы провести первый бой в UFC с бывшим временным чемпионом и последним соперником Нурмагомедова Джастином Гейтжи.

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