Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал об отношении к себе в США Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков рассказал об отношении к себе в США

После начала СВО отношение американской лиги смешанных единоборств Bellator к экс-чемпиону Андрею Корешкову осталось хорошим. Об этом сам российский боец рассказал в интервью NEWS.ru. Он заявил, что продолжит выступать в США, хотя в последнее время были проблемы из-за травм и отсутствия визы.

Я доволен тем, как ко мне относятся в организации и в США. Они мне предлагают бои, если могут, но я не на все соглашаюсь. Ведь всякие ситуации бывают: получил травму, не получилось оформить визу или началась пандемия COVID-19. Отношение ко мне не изменилось после начала СВО, мне продолжили предлагать бои и звать на турниры, но я не всегда мог, — сказал Корешков.

Он добавил, что его бой с Полом Дейли в США в апреле сорвался из-за сломанного ребра. Но как только Корешков восстановился от травмы, он поехал в Штаты и победил Лоренца Ларкина в реванше (в июле 2023 года).

Корешков был чемпионом Bellator в 2015-16 годах. В его послужном списке 26 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения. В интервью NEWS.ru он назвал Александра Шлеменко лучшим бойцом в истории России.