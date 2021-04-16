Экс-бойца UFC, дравшегося на свадьбе, задержали в Дагестане с пистолетом

https://static.news.ru/photo/8333c3d0-9e92-11eb-9faa-96000091f725_660.jpg Гаджимурад Антигулов Фото: fighttime.ru

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов был задержан в Махачкале. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При обыске у него обнаружили пистолет. О причинах задержания не сообщается.

2 декабря 2020 года Антигулов устроил в нетрезвом состоянии драку на свадьбе в Дагестане и оскорблял там женщин. За это он был избит, а затем избит был его обидчик. NEWS.ru писал текст о той истории.

На счету 34-летнего бойца 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провёл в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.