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Экс-бойца UFC, дравшегося на свадьбе, задержали в Дагестане с пистолетом

11:46, 16 апреля 2021
Гаджимурад Антигулов Гаджимурад Антигулов Фото: fighttime.ru

Бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов был задержан в Махачкале. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

При обыске у него обнаружили пистолет. О причинах задержания не сообщается.

2 декабря 2020 года Антигулов устроил в нетрезвом состоянии драку на свадьбе в Дагестане и оскорблял там женщин. За это он был избит, а затем избит был его обидчик. NEWS.ru писал текст о той истории.

На счету 34-летнего бойца 20 побед и 8 поражений в ММА. Последний бой в UFC он провёл в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину.

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