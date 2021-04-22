Экс-боец UFC получил 8,5 года тюрьмы за участие в наркобанде

https://static.news.ru/photo/7b533ee6-a3f3-11eb-aa29-96000091f725_660.jpg Роб Броутон Фото: mmaweekly.com

Ветеран UFC, британский тяжеловес Роб Броутон проведёт следующие 8,5 года в тюрьме, после того как было доказано его участие в наркобанде, которой он оказывал силовую поддержку, сообщает Liverpool Echo.

Броутона арестовали за связь с лидерами картеля, братьями Аланом и Джоном Тобинами, которые распространяли большие партии наркотиков различным группировкам в Англии. Их основным продуктом был кокаин, но также использовался героин, каннабис и кетамин. Броутон выполнял роль «силовика» в компании. Он перевозил большое количество наличных денег и выбивал средства из должников. По данным следствия, боец перевёз свыше £30 млн и свыше $41 млн. Кроме того, он оказывал услуги другой группировке, занимавшейся распространением наркотиков.

Группировка братьев Тобин вела активную деятельность с 2016 по 2020 год, пока полиция не остановила перемещение большой партии кокаина стоимостью около £20 млн. Броутон признал связь с группировкой, а его адвокат пытался классифицировать преступление как отмывание денег, но судья не согласился с такой трактовкой и приговорил бойца к 8,5 года лишения свободы.

Броутон провёл три поединка в UFC в 2010–2011 годах, в 2015 году завершил профессиональную карьеру и решил связать жизнь с криминальным бизнесом.

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