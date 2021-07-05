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Единоборства

Бывший российский боец UFC получил 5 лет дисквалификации за допинг

17:48, 05 июля 2021
Хадис Ибрагимов Хадис Ибрагимов Фото: ibragimov_khadis/instagram.com
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Российский боец MMA Хадис Ибрагимов дисквалифицирован на пять лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба РУСАДА.

Срок дисквалификации Ибрагимова отсчитывается с 15 апреля 2021 года. Хадис Ибрагимов является представителем клуба «Самбо-Питер». Он выступал в соревнованиях по боевому самбо и ММА. Ибрагимов является двукратным чемпионом Европы по боевому самбо.

В смешанных единоборствах он успешно выступал в лиге М-1, где стал чемпионом в полутяжёлом весе, после чего перешёл в UFC. Четыре поражения подряд в сильнейшей лиге мира привели Ибрагимова к увольнению, после чего он не выступал в ММА на высоком уровне.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион M-1 Challenge российский полутяж Хадис Ибрагимов проиграл по очкам бразильцу Данило Маркесу на турнире UFC 253 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

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