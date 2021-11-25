Экс-боец UFC арестован за справление нужды в казино и удар охранника

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Антонио Рокко Мартин был арестован полицией Лас-Вегасе за справление нужды в общественном месте и нападение на охранника. По информации MMAJunkie, инцидент произошёл 20 ноября в казино Caesars Palace.

Сообщается , что Мартин был замечен справляющим нужды в коридоре казино. После того к нему подошёл охранник заведения и попросил предъявить удостоверение личности. Экс-боец UFC агрессивно отреагировал на просьбу сотрудника и нанёс тому удар в горло.

На место происшествия прибыла полиция, задержавшая Мартина. Отмечается, что спортсмен находился в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. При этом сам боец счёл его задержанием неправомерным и обвинил сотрудников правоохранительных органов в расизме.

Мартин выступал в UFC с 2014 по 2020 год. За этот период он провёл 15 боёв, в которых одержал девять побед и потерпел шесть поражений. Последний поединок провёл в июне 2020 года. На турнире UFC 250 Антонио Рокко единогласным решением судей уступил Нилу Мэгни.

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