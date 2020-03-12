https://static.news.ru/photo/bf58674c-6493-11ea-ae89-fa163e074e61_660.jpg Алексей Егоров Фото: egorovalekseywarrior/instagram.com

В Казани прошёл турнир по профессиональному боксу. В главном бою вечера российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров (11-0, 7 КО) победил по очкам чеха Василя Дуцара (8-3-1, 7 КО) и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Егоров с первого раунда захватил инициативу: контролировал центр ринга, наносил больше точных ударов, постоянно оказывал давление на соперника. В середине боя чех стал чаще огрызаться, вступать в размен ударами и в пятом раунде потряс апперкотом россиянина. Егоров не форсировал ход боя, продолжая действовать в прежней манере, и за счёт большей активности забрал концовку. По итогам десяти раундов все судьи отдали победу Егорову со счётом 97:94 (двое) и 99:92.

В соглавном бою вечера призёр Олимпийских игр, россиянка Софья Очигава после трёхлетней паузы в выступлениях одержала третью победу на профессиональном ринге, нокаутировав в четвёртом раунде итальянку Анжелу Канниццаро, и завоевала титул чемпионки мира по версии IBA в лёгком весе.