Российский боксёр первого тяжёлого веса, победивший в элиминаторе WBA чеха Василя Дуцара, рассказал, что его бой в Казани 12 марта находился под угрозой срыва.
Меня не ставили в курс всех происходивших дел вокруг боя. Я даже не предполагал, что турнир могут в последний момент закрыть. Об этом узнал уже после боя. Пока не знаю, где проведу следующий тренировочный лагерь. Будем отталкиваться от дальнейших событий и посмотрим, как будет развиваться нынешняя карантинная ситуация и какой срок она будет действовать, — рассказал Егоров NEWS.ru.
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