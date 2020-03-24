Фото: Федерация бокса России/vk.com

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, заявил, что хотел бы, чтобы бой сына с американцем Тони Фергюсоном состоялся в Москве. По его словам, место главного события турнира UFC 249, намеченного на 18 апреля, станет известно через два дня.

Хабиб в хорошей форме, готовится к бою. Ждём объявления города, где он состоится, — сказал отец 31-летнего действующего чемпиона UFC в лёгком весе в интервью РИА Новости. Ранее NEWS.ru сообщал,...