Эдуард Вартанян рассказал о планах на будущее

https://static.news.ru/photo/e3aab442-efc6-11ea-9342-fa163e074e61_660.jpg Эдуард Вартанян Фото: www.instagram.com/eduard_vartanyan/

Российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян рассказал, как видит свою карьеру в будущем.

Сегодня собой недоволен. Не было доминирующей победы. Вартанян — в UFC? Жизнь — такая штука: сегодня здесь, завтра там. Где-то здесь ходит Исмаилов, это вообще человек из космоса, просто высадился здесь. Если мне предложат подраться на острове, я соглашусь, — привели слова бойца на портале championat.com.

Он отметил, что поединок против Мухамеда Кокова был последним по контракту, но допустил возможность реванша с противником.

Как писал NEWS.ru ранее, Эдуард Вартанян прокомментировал судейство в поединке против Мухамеда Кокова, который прошёл в рамках турнира АСА 110 в лёгком весе. Он сообщил, что пока у него нет сведений о том, будет ли разбираться возможность отмены результатов боя, но он уверен в своей победе.