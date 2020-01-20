https://static.news.ru/photo/e01d0b54-3b85-11ea-bfae-fa163e074e61_660.jpg Кимия Ализаде Фото: Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпийских играх, будет жить и готовиться к соревнованиям в ФРГ. Об этом заявил тренер Кимии Ализаде Мимун эль Буджуфи.

Кимия решила продолжить в Германии, — уточнил мужчина в беседе с агентством Reuters.

Ранее сама тхэквондистка сообщила, что покинула Иран по политическим соображениям. По данным Bild, она переехала в Гамбург. Также девушке предлагали выступать за Бельгию, Болгарию, Канаду и Нидерланды.

Ранее NEWS.ru писал, что иранская шахматистка Шохре Байат боится возвращаться на родину из-за сползшего платка. Женщину обвинили в «протесте против хиджаба», так как на фото с соревнований кажется, что её голова не покрыта платком.