Боксер Москвичёв: Альварес захочет реванша и попытается победить Бивола Российский боксер Москвичев рассказал, что Альварес попробует взять реванш у Бивола

Эдгард Москвичёв / Фото id148952476/vk.com

Российский боксер Эдгард Москвичёв в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что Сауль Альварес обязательно попробует взять реванш у Дмитрия Бивола. По его мнению, мексиканец внесет изменения в подготовку, которые помогут ему более удачно выступить против россиянина.

Захочет ли Сауль провести реванш? Хотел бы оказаться на месте Альвареса. Он амбициозный боец и захочет реванша. Не так уже безнадёжно он проиграл, поэтому внесёт коррективы и попытается одержать победу, — сказал Москвичев.

Боксёр добавил, что в первом поединке Бивол выиграл у Альвареса со счётом 8:4 по раундам.

Бой Бивола и Альвареса завершился победой россиянина единогласным судейским решением. Все трое судей — Дэйв Моретти, Стив Вайсфельд и Тим Читхэм — отдали победу Биволу со счётом 115:113.

Таким образом, Бивол одержал 20-ю победу в 20 поединках. 11 раз он брал верх досрочно. Для Альвареса это поражение стало вторым в карьере при 57 победах, из которых 39 были досрочными. Ещё две встречи мексиканец свёл вничью.