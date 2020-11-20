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Единоборства

Дзюдоистка Таймазова завоевала бронзу на чемпионате Европы

19:03, 20 ноября 2020 11
Фото: Vitaly Gubin/Global Look Press

Российская дзюдоистка из Северной Осетии Мадина Таймазова стала обладательницей бронзовой медали на проходящем в Праге чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 70 кг.

21-летняя спортсменка, становившаяся чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира, в первый свой сезон на взрослом уровне завоевала награду континентального первенства. В схватке за бронзу, длившейся почти десять минут, она эффектным броском сломила сопротивление своей ровесницы и принципиальной соперницы из Италии Аличе Беланди.

Как писал NEWS.ru, 26 ноября в польском городе Лодзь пройдёт турнир по смешанным единоборствам лиги Absolute Championship Akhmat. В главном бою вечера титул чемпиона в тяжёлом весе оспорят американец Тони Джонсон и поляк Даниэль Омельянчук.

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