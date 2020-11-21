Дзюдоист Игольников во второй раз стал чемпионом Европы

https://static.news.ru/photo/8cb2c3f4-2c0d-11eb-9f8c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Игольников Фото: igolnikov_m/instagram.com

Российский дзюдоист, выступающий в весе до 90 кг, Михаил Игольников завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо в Праге.

В финальной схватке Игольников грамотно контратаковал выпад серба Неманьи Майдова и, приземлив его на спину, заработал оценку «иппон» (чистая победа). Два года назад 24-летний Игольников уже становился чемпионом Европы на соревнованиях в Тель-Авиве. Это вторая золотая медаль российских дзюдоистов на этом чемпионате Европы.

Действующий чемпион Европы в весе до 100 кг Арман Адамян стал обладателем серебряной медали, уступив в финальной схватке в раунде "голден скор" израильтянину Петру Пальчику

Как сообщал NEWS.ru, российская дзюдоистка из Северной Осетии Мадина Таймазова стала обладательницей бронзовой медали на проходящем в Праге чемпионате Европы по дзюдо в весовой категории до 70 кг.