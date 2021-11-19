Джонсон нокаутировал Вахаева на ACA 132

Американский боец смешанных единоборств Тони Джонсон одержал победу над Мухуматом Вахаевым и провёл вторую защиту титула ACA в тяжёлом весе. На турнире ACA 132 в Минске он одержал победу нокаутом в первом раунде.

Поединок завершился спустя 4 минуты 23 секунды после начала. В концовке первого раунда Вахаев застоялся и пропустил мощный удар справа, после чего оказался на настиле. Джонсон провёл добивание и заставил рефери Виктора Корнеева остановить бой.

Джонсон одержал 16-ю победу в карьере, десятый раз выиграв досрочно. Также в его послужном списке пять поражений. Ещё одна схватка завершилась вничью. Вахаев потерпел пятое поражение в карьере. Десять раз он брал верх, ещё одна битва завершилась вничью.

Ранее сообщалось, что Вахаев подрался с Джонсоном во время интервью в преддверии их поединка. Слова американца о том, что он разнесёт бойца смешанных единоборств, не понравились Вахаеву, после чего началась потасовка.