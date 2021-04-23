Джонсон нокаутировал Побережца и защитил титул чемпиона ACA

https://static.news.ru/photo/b2508abe-a477-11eb-bc02-96000091f725_660.jpg Тони Джонсон Фото: tonyjohnsonjr/instagram.com

В Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 122. В главном бою вечера американец Тони Джонсон (15-5-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде украинца Дмитрия Побережца (26-6-1) и отстоял титул чемпиона АСА в тяжёлом весе.

Бойцы начали бой с размена одиночными ударами, в которых украинец смотрелся не хуже чемпиона, после чего Джонсон бросился в ноги и перевёл бой в партер, где уже чувствовал себя в своей стихии. В концовке раунда Побережец поднялся в стойку и нанёс несколько опасных ударов коленом. Вторую пятиминутку Джонсон сразу начал с прохода в ноги, а затем пытался выйти на удушающий приём. Мощными ударами сверху он залил лицо Побережца кровью. К третьему раунду соперники заметно устали и замедлились, но Джонсон продолжил контролировать бой за счёт борьбы и ударов сверху. В конце концов рефери прекратил избиение, зафиксировав победу американца техническим нокаутом.

В соглавном поединке белорусский легковес Артём Дамковский нокаутировал во втором раунде чеха Витеслава Райноха.

Как сообщалось ранее, чемпион лиги Absolute Championship Akhmat в тяжёлом весе американец Тони Джонсон в ходе подготовки к этому бою тренировался с чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну.