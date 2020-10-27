Джонс высмеял первое место Нурмагомедова в рейтинге UFC

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс раскритиковал решение поставить Хабиба Нурмагомедова на первую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий.
Этот первый номер — чушь собачья. Выиграл решением судей у вышедшего в последний момент на замену Эла Яквинты и стал чемпионом. Конор Макгрегор — единственный из его соперников, кого хорошо знала широкая публика. Катапультировать его в лучшие всех времен — это весело, — написал Джонс на своей странице в Twitter.
Однако с этим утверждением не согласился чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.
Качество превыше количества, — написал он в ответ Джонсу, намекая на более убедительные досрочные победы Нурмагомедова в последних боях.
Как писал NEWS.ru, известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что не понимает всеобщего интереса к борьбе, но допустил, что последний бой чемпиона UFC российского бойца смешанных единоборств будут вспоминать.