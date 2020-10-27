Джонс высмеял первое место Нурмагомедова в рейтинге UFC

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Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев признался, что не понимает всеобщего интереса к борьбе, но допустил, что последний бой чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского бойца смешанных единоборств (MMA) будут вспоминать.

Дизайнер также признался, что сам никогда не дрался и не планирует этого делать. Абсолютно <...> не понимаю в борьбе, абсолютно не понимаю, почему это кого-то возбуждает и кому-то интересно. Ни...