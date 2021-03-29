Джон Джонс попросил UFC уволить его

https://static.news.ru/photo/95ffc558-9128-11eb-948f-96000091f725_660.jpg Джон Джонс Фото: jonnybones/instagram.com

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и один из лучших бойцов ММА в истории Джон Джонс не смог договориться с руководством UFC по размеру гонорара за титульный бой в тяжёлом весе с Франсисом Нганну и попросил руководство организации уволить его.

Пожалуйста, увольте меня наконец. Вы бы хотели, чтобы я болтался без дела и относитесь ко мне как к дерьму. Клянусь, индустрия UFC не принесла мне ничего кроме депрессии. Чувствую, что мне подрезали крылья. Просто дайте мне уйти к чёрту. Это какое-то странное дерьмо. Очевидно, что босс меня ненавидит. Так дайте мне делать моё дело где-нибудь ещё, — написал Джонс на своей странице в Twitter, но впоследствии удалил эти сообщения.

После победы Нганну над Стипе Миочичем в их втором поединке Джонс попросил «показать ему деньги», но, видимо, так и не дождался от UFC предложения, которое его заинтересует. Боец не выступал с февраля 2020 года, после чего оставил вакантным свой пояс в полутяжёлом весе и обещал дебютировать в тяжах, однако так и не пришёл пока к соглашению с компанией по финансовым вопросам.

Как писал NEWS.ru, легендарный российский боец Фёдор Емельяненко может провести бой в Москве в конце 2021 года с экс-чемпионом UFC Жуниором дос Сантосом.