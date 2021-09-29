Джон Джонс пообещал завязать с алкоголем после ареста

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал ситуацию с его арестом за домашнее насилие и повреждение полицейской машины. Боец пообещал прекратить употреблять алкоголь, так как его мозг более не способен с ним справляться. Об этом он написал в сторис своей страницы в Instagram.

У меня слишком сильная травма, чтобы употреблять алкоголь. Мой мозг больше не может с этим справиться. Я навсегда оставлю алкоголь в своём прошлом. Сейчас пришло время работать усерднее, чем когда-либо. То, что для дьявола — зло, для Бога — благо. Возвращаюсь в седло, — написал Джонс.

Как стало известно ранее, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлом весе Джон Джонс арестован в Лас-Вегасе по подозрению в домашнем насилии и взломе автомобиля. В настоящее время боец находится в тюрьме.

Согласно полицейскому протоколу, боец в состоянии алкогольного опьянения избил свою невесту, вернувшись в номер отеля с друзьями, а затем головой помял капот полицейской машины, протестуя против задержания.