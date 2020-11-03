Джон Джонс c дробовиком отбил атаку грабителя

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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс подвергся атаке грабителя воскресным вечером. Боец встретил его, вооружённый дробовиком и обратил в бегство.

На размещённом в Instagram видео, заметно, что этот человек пытается угнать один из автомобилей Джонса на его территории. После того, как боец постучал стволом дробовика в окно автомобиля злоумышленник обратился в бегство, а Джонс не стал по нему стрелять.

В следующий раз, когда вы пытаетесь кого-то ограбить, убедитесь, что достаточно быстры, чтобы сбежать. Он счастливчик, потому что я достаточно умён, чтобы не стрелять в человека, когда он отступает. Люди, я знаю, что времена становятся тяжёлыми, но ваша жизнь не стоит нескольких материальных ценностей, — написал Джонс.

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