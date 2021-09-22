«В отцы ему гожусь»: Джигурда оценил вероятность боя с Емельяненко

Российский актёр Никита Джигурда рассказал, что его поединок с Александром Емельяненко возможен, но ему нужно полгода подготовки, чтобы набрать вес. Шоумен также отметил, что у него достаточно боевого духа, чтобы заниматься единоборствами в 60 лет. Слова Джигурды приводит «Комсомольская правда».

Бой с Александром возможен, только мне для этого нужно полгода подготовки, чтобы набрать вес. Александр в шутку сказал, что у Джигурды из задницы песок сыпется. Типа он испугается выходить на ринг. Но я говорю: готов отстоять честь. Я для него суперстар, в отцы ему гожусь. Но что не сделаешь, чтобы развлечь народ, — сказал Джигурда.

По его словам, надо показать молодняку, что и в 60 лет можно быть молодым духом.

Также Джигурда отметил, что у него есть предложения по проведению боёв с представителями шоу-бизнеса. Также были разговоры о возможном поединке с политиком Виталием Милоновым.

Ранее Джигурда в беседе с NEWS.ru назвал истинный мотив спортивного комментатора телеканала «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева, пригласившего в эфир певицу Ольгу Бузову. Актёр заявил, что телеведущий планировал унизить экс-ведущую проекта «Дом-2» и именно для этого пригласил её.