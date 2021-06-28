Джиган рассказал, где и когда сразится с Емельяненко

Российский рэп-исполнитель Джиган рассказал, где и когда пройдёт его поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко. Его слова приводит «Чемпионат».

Мы планируем провести бой 4 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Предлагают по правилам бокса, но я бы выбрал ММА. Пока бой точно не утверждён, но я готов, — сообщил Джиган на пресс-конференции.

Емельяненко не выступал с июля 2020 года, когда проиграл техническим нокаутом Магомеду Исмаилову. В последующие месяцы бойца неоднократно уличали в нарушении спортивного режима. Также пока неизвестно, под эгидой какой промоутерской организации пройдёт его бой с Джиганом. Для Джигана это будет дебют в смешанных единоборствах, но в юности он занимался кикбоксингом.