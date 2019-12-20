https://static.news.ru/photo/45061f46-247b-11ea-b253-fa163e074e61_660.jpg Джермелл Чарло Фото: Larry Burton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном событии вечера бокса в Калифорнии американец Джермелл Чарло (33-1, 17 КО) нокаутировал в 11-м раунде соотечественника Тони Харрисона (28-3, 21 КО) и завоевал титул чемпиона WBC Super в суперполусреднем весе.

Их бой был реваншем. В декабре прошлого года Харрисон нанёс Чарло первое в карьере поражение по очкам. В этот раз Чарло уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун, но получил рассечение от столкновения головами. Харрисону удалось выровнять бой к середине, но концовка снова осталась за Чарло. В 11-м раунде Чарло ещё дважды отправлял соперника на настил, после чего рефери остановил поединок.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр Денис Лебедев объявил о завершении карьеры после поражения от Табисо Мчуну.