«Все изменилось с началом СВО»: Джефф Монсон рассказал о переменах в России Джефф Монсон: с началом СВО Россия снова стала важной во всем мире

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Джефф Монсон

Россия изменилась за последние два года, с начала СВО, рассказал в интервью NEWS.ru американский боец ММА Джефф Монсон, ныне являющийся депутатом парламента Башкортостана. По его словам, Россия вновь стала восприниматься как великая страна, несмотря на многочисленные предубеждения в ее отношении.

Все изменилось в последние два года, из-за конфликта на Украине. Запад пытается выставить Россию злом в этой истории, хотя русский народ не виноват в этом конфликте. В России люди всегда старалась показать, как хороша их страна, как хорош их город. В остальном мире же Россия не воспринималась как действительно великая страна. А людям хотелось этого признания, и за последние несколько лет это случилось. Частично из-за СВО, а частично из-за других действий Путина, благодаря которым Россия заявляет о себе во весь голос, — сказал Монсон.

По его словам, сейчас Россия снова стала важной во всем мире, и сейчас чувствуется, что весь мир Россию не любит, чего не было много лет.

Я недавно встречался с несколькими американскими бойцами, которые тут выступали, а я знаю их много лет, и они у меня спросили: «А нам безопасно будет прогуляться тут, а то узнают, что я из Америки и захотят меня убить?». Я такой: бро, это абсурд. Мы ходили, говорили по-английски, и не встретили к себе никакого негатива. У россиян нет предвзятого отношения к Америке, а американцев к России — есть, — добавил Монсон.

Об отказе Монсона от гражданства США сообщалось в феврале 2023 года. Позже стало известно, что он сдал американский паспорт в консульстве в Стамбуле.

В октябре 2022 года Монсон высказался о частичной мобилизации. Он заявил, что надеется, что его не призовут, но Россия — это его дом и дом его семьи, так что если повестка все же придет, он отправится в военкомат.