Дядя Нурмагомедова негативно отреагировал на уход спортсмена

https://static.news.ru/photo/98578462-2990-11eb-aa4e-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал завершение карьеры спортсменом.

Я был против завершения карьеры Хабиба в это время. Я единственный человек, который был против его решения, но Хабиб — самостоятельный человек, он принимает решения сам. Я и сейчас против. Хабиб ещё может драться. Что касается его возвращения, то возможен любой сценарий, но это будет его личное решение, — приводит слова Нурмагомедова Sport24.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гейтжи на турнире UFC 254. 32-летний спортсмен также поблагодарил болельщиков, поддерживавших его во время последнего поединка. На счету Хабиба 29 побед в 29 поединках в MMA.

Ранее менеджер чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз намекнул на возвращение бойца в UFC. На своей странице в Twitter Абдель-Азиз оставил загадочное сообщение — «30-0», не сопроводив его пояснением, писал NEWS.ru. Уверенность в возвращении Хабиба также выразил президент UFC Дэйна Уайт.