Двойной бонус и статус претендента: что даст Махачеву победа над Дариушем

В начале 2022 года Ислам Махачев может стать первым претендентом на титул UFC в лёгком весе. 26 февраля российский боец проведёт поединок с третьим номером рейтинга Бенэилом Дариушем, по итогам которого может получить не только шанс побороться за пояс, но и двойной бонус в случае досрочной победы.

Несбывшиеся мечты

В течение последних недель одна из главных интриг в мире MMA заключалась в том, получит ли Ислам Махачев статус первого претендента на титул UFC в лёгком весе. В конце октября россиянин одержал самую большую победу в карьере, впервые взяв верх над представителем топ-10 рейтинга. И немаловажно, как легко это ему далось. Дэн Хукер выглядел абсолютно беспомощным и был вынужден капитулировать уже спустя 2 минуты 23 секунды. И неудивительно, что подобное доминирующее выступление заставило многих поставить наследника Хабиба Нурмагомедова на первое место в чемпионской гонке.

Сам Махачев также выражал уверенность, что именно он должен стать следующим соперником действующего чемпиона UFC. В Instagram он заявлял, что уже давно готов биться за трофей, и доказал это своими успехами. Однако в начале ноября произошло событие, фактически перечеркнувшее шансы Ислама на получение статуса претендента. Джастин Гейтжи и Майкл Чендлер устроили дикую рубку в клетке, достойную звания «Боя года» в Абсолютном бойцовском чемпионате. В сражении двух бывших соискателей трофея верх взял Хайлайт и отодвинул россиянина на второй план.

Если смотреть объективно, то у Махачева изначально было меньше шансов стать следующим в очереди за пояс. Да, россиянин мог похвастаться длительной беспроигрышной серией, но не стоит забывать, над кем именно он брал верх в течение последних пяти лет. При всём уважении, среди его оппонентов не было ни бойцов экстра-класса, ни действующих представителей элиты. С большой натяжкой ко второй категории можно отнести Хукера, но тот уже давно показал, что не способен конкурировать с топами. С декабря 2018-го он уступил Эдсону Барбозе, Дастину Порье и тому же Чендлеру, а справиться сумел лишь с середняками типа Эла Яквинты и Джеймса Вика.

Гейтжи, напротив, уже длительное время находился на вершине категории и не только успел расправиться с экс-чемпионом Bellator в лице Чендлера, но и нанести первое за восемь лет поражение Тони Фергюсону. На тот момент Эль Кукуй занимал первое место в рейтинге и считался самым опасным противником для Нурмагомедова. Однако ничего не смог противопоставить Джастину.

Правильный выбор

Поэтому вряд ли вердикт матчмейкеров UFC вызвал серьёзное удивление у большинства фанатов смешанных единоборств. В итоге, Гейтжи стал первым претендентом на титул, обладатель которого определится в дуэли Чарльза Оливейры и Дастина Порье, а Махачев получил очередное, ещё более тяжёлое испытание в виде боя с третьим номером рейтинга Бенэилом Дариушем.

С турнирной точки зрения организация данного поединка является предельно логичной. Соперники располагаются на соседних строчках в табели о рангах и идут на впечатляющих победных сериях. Махачев выиграл девять схваток подряд, а Дариуш — семь, причём четыре из них завершил досрочно. Не считая чемпиона, ни один из бойцов топ-10 не может похвастаться подобным достижением. Ближайшим «преследователем» является Порье, завершивший в свою пользу три последние битвы. Причём в двух из них он справился с Конором Макгрегором.

Да, с медийной точки зрения встреча Махачева с Дариушем выглядит не так впечатляюще, как со спортивной. Но в данном случае это даже хорошо. Руководство UFC демонстрирует, что в отдельных случаях готово ставить во главу угла результаты спортсменов в клетке, а не их популярность и звёздный статус. В противном случае, Исламу было бы выгоднее сразиться с условными Фергюсоном или Рафаэлем Дос Аньосом. Пусть оба уже давно выступают не на привычном для себя уровне, а Тони и вовсе был бит три раза подряд, бои с ними привлекли бы гораздо большее внимание публики, чем схватка с Бенэилом. А именно это зачастую ценится матчмейкерами чемпионата больше, чем мастерство и достижения бойца.

Что касается чемпионской гонки, то практически нет сомнений, что успех в этом поединке гарантирует Махачеву встречу с действующим обладателем титула. Причём в этом уверен не только сам Ислам, но и его одноклубник, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Бой Дариуша и Махачева — воистину поединок за первую строчку в лёгком весе. Кто выиграет — будет сражаться за титул. в UFC сказали об этом Исламу. <…> Кроме того, в UFC пообещали ему двойной бонус, если он сможет финишировать Бенэила. Это очень интересно. Такая вот приватная новость, — сказал Нурмагомедов в интервью ESPN.

Козни Макгрегора

На бумаге победа над Дариушем фактически гарантирует Махачеву титульный бой. Но может лишь что-то помешать ему получить шанс побороться за трофей в 2022 году? На самом деле, да. В этом плане всё будет зависеть от трёх факторов: исхода поединка между Оливейрой и Порье, возвращения Макгрегора и принципиальности UFC. И есть высокая вероятность того, что в погоне за высокими рейтингами матчмейкеры вновь забудут о последовательности и спортивной составляющей.

На данный момент можно с уверенностью говорить о двух вещах: Макгрегор уже весной намерен вернуться к активным тренировкам и по-прежнему хочет сразиться с Порье. И вполне может случиться так, что к этому моменту Дастин будет владеть поясом в лёгком весе. Он считается фаворитом в дуэли с Оливейрой на UFC 269 и ранее уже справлялся с Гейтжи. В апреле 2018 года ему потребовалось чуть более трёх раундов, чтобы нокаутировать Джастина.

И не исключено, что в этой ситуации UFC заставит Махачева подождать и организует четвёртую встречу между Порье и Макгрегором. Да, это будет смотреться максимально абсурдно, но может принести промоушену солидную прибыль. Бои с участием ирландца по-прежнему пользуются огромной популярностью в мире и позволяют Дане Уайту зарабатывать миллионы. Достаточно посмотреть список лидеров по продажам платных трансляций среди турниров. В топ-7 входят исключительно шоу, возглавляемые Конором. При этом две последние дуэли с Порье занимают третью (1,6 млн) и четвёртую (1,504 млн) строчки соответственно.

Существует ещё несколько вариантов развития событий, при которых Махачеву придётся либо ждать до 2023 года, либо вновь выходить в клетку и подтверждать своё право биться за пояс. Например, если схватка между Порье и Оливейрой завершится вничью или победитель получит серьёзный урон и будет вынужден пройти длительное восстановление. В этом случае UFC может либо отсрочить встречу с Гейтжи, либо организовать битву за временный трофей между Джастином и Исламом.

Таким образом, поклонникам Махачева остаётся лишь надеяться, что всё сложится благополучно: Ислам справится с Бенэилом, Гейтжи успеет подраться за трофей в первой половине 2022-го, а руководство UFC не станет гнаться за лёгкими деньгами. Битва Макгрегора с Порье сулит колоссальные доходы даже в том случае, если на кону не будет стоять пояс. Кроме того, потенциальная встреча ирландца с россиянином видится ещё более захватывающей. Вряд ли кто-либо отказался бы увидеть противостояние наследника Хабиба и его главного врага в мире MMA.