https://static.news.ru/photo/e8a9add4-d89a-11e9-ac2a-fa163e074e61_660.jpg Андрей Замковой Фото: cska.ru

Сборная России по боксу продолжает идти без потерь на домашнем чемпионате мира в Екатеринбурге. Андрей Замковой и Максим Бабанин одержали досрочные победы в первом круге, а Глеб Бакши стал первым российским четвертьфиналистом.

Капитан команды Замковой в первом раунде мощным ударом с левой отправил бельгийца Набила Мессауди в нокдаун, после которого тот уже не смог продолжить бой.

Средневес из Крыма Бакши проводил поединок 1/8 финала против ирландца Майкла Невина. Поединок изобиловал клинчами, и уже к концу второго раунда Бакши получил два предупреждения от рефери, но в большинстве разменов он был точнее своего оппонента и активно провёл концовку. Трое из пяти судей отдали победу Бакши, однако в 1/4 финала ему предстоит непростой поединок с олимпийским чемпионом с Кубы Арленом Лопесом.

Супертяжеловес Бабанин последним из российской сборной вступил в борьбу на чемпионате мира в поединке с соперником из Гренады Энди Эндоллом. Бабанин с первой минуты взял центр ринга под контроль и работал первым номером. Во втором раунде Бабанин отправил соперник в нокдаун, после которого рефери запретил ему продолжать поединок. Следующим соперником Бабанина будет армянин Гурген Ованесян.

Как сообщал News.ru, россиянин Муса Евлоев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе без схватки из-за травмы соперника.