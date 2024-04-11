Два российских непобежденных боксера проведут бой в Казани Виталий Петряков и Никита Мирошниченко проведут бой 29 апреля в Казани

Не знающие поражений российские боксеры Виталий Петряков и Никита Мирошниченко проведут бой 29 апреля в Казани, сообщает корреспондент NEWS.ru. Поединок будет рассчитан на 10 раундов и пройдет во Дворце единоборств «Ак Барс».

Мирошниченко — спарринг-партнер чемпиона мира по боксу Сауля Альвареса и ученик его тренера Эдди Рейносо. 27-летний боксер в предыдущий раз выступал в России в июле 2017 года, после чего проводил все бои в США и Мексике. В его активе 15 побед (4 — нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Петряков — лидер по версии портала Boxrec среди россиян в полусреднем весе (до 66,7 кг). Он бывший обладатель юниорского мирового титула WBC Youth. На счету 23-летнего россиянина 16 побед в 16 боях (11 — нокаутом).

Ранее бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, дал эксклюзивное интервью NEWS.ru. Он рассказал о бое с Виталием Кличко, знакомстве с Майком Тайсоном, бое Александра Поветкина с Николаем Валуевым, а также сделал прогноз на бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком.