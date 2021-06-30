Дудаев победил бразильца де Лиму на турнире ACA в Сочи

В Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 125. В главном бою вечера в лёгком весе россиянин Абдул-Рахман Дудаев (26-6) победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Франсиско де Лиму (16-5-1).

Дудаев сразу отдал сопернику пространство и встречал его резкими контратаками, а затем перевёл бой в партер, но бразилец попытался ответить болевым на руку. Выпутавшись, в концовке раунда Дудаев обрушил на соперника град ударов, заставил отдать спину и вынудил рефери остановить поединок уже в первом раунде.

В соглавном бою вечера в полусреднем весе экс-чемпион ACA россиянин Али Багов победил Тилека Машрапова из Киргизии узлом локтя в третьем раунде.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион ACA Али Багов вместо выбывшего по состоянию здоровья Гаджимурада Хирамагомедова должен был встретиться с киргизом Тилеком Машраповым.