Друг семьи Нурмагомедовых: в 10 лет на Хабиба отец не особо рассчитывал

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Дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов поделился первыми впечатлениями от знакомства с Хабибом Нурмагомедовым, которому тогда было 10 лет.

Он больше путался под ногами, поэтому его отталкивали от ковра. Ему было лет 10. Манап особо на него не рассчитывал, но через года два я увидел на ковре дерзкого и цепкого юношу. Он изворачивался и не отпускал соперника, как Буйвасар Сайтиев. Им не дано свыше огромного таланта, но они сами заработали его своим упорством, — рассказал Рабаданов NEWS.ru.

Также друг семьи Нурмагомедовых отметил, что Хабиб в те годы, даже проигрывая старшим, более мощным и подготовленным ребятам имел хищный взгляд и хотел заявить о себе.

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